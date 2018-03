Apple sort le grand jeu avec la mise à jour d’iWork sur iOS et Mac

Comme promis durant la keynote, Apple vient de relâcher la mise à jour de sa suite iWork qui comprend Pages, Keynote et Numbers. Ces applications profitent désormais d’une parfaite compatibilité avec l’Apple Pencil sur iOS, et d’autres nouveautés sur les versions Mac.

Pages

Nouveautés iOS :

• Dessinez, écrivez et ajoutez des annotations à l’aide de l’Apple Pencil sur les appareils pris en charge, ou utilisez simplement votre doigt.

– Ajoutez des dessins en toute simplicité avec les outils de stylo, de crayon et de remplissage.

– Utilisez la version bêta de l’Annotation intelligente pour ajouter des commentaires et des marques qui restent ancrés au texte associé.

• Créez de superbes livres numériques à l’aide de nouveaux modèles de livre.

• Collaborez en temps réel sur les documents stockés dans Box.

• Ajoutez une galerie d’images pour afficher un ensemble de photos sur la même page.

• Le mode Intervenant vous permet de lire et de faire défiler automatiquement du texte tout en faisant une présentation.

• Créez et modifiez des styles de paragraphes et de caractères.

• Affichez vos pages côte à côte pendant que vous travaillez.

• Activez les pages opposées pour formater votre document sous forme de double-pages.

• Créez des modèles de page pour conserver une présentation cohérente dans l’ensemble de votre document de mise en page.

• Choisissez l’orientation portrait ou paysage pour votre document.

• Améliorez vos documents à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

• Les graphiques en anneau vous permettent de visualiser vos données de façon inédite et intéressante.

• Utilisez le surlignage conditionnel dans les tableaux pour modifier l’apparence d’une cellule lorsque sa valeur remplit certaines conditions.

• Une nouvelle option vous permet de formater des fractions automatiquement pendant que vous les saisissez.

› Télécharger Pages pour iOS

Nouveautés Mac :

• Créez de superbes livres numériques à l’aide de nouveaux modèles de livre.

• Collaborez en temps réel sur les documents stockés dans Box. Requiert macOS High Sierra.

• Affichez vos pages côte à côte pendant que vous travaillez.

• Activez les pages opposées pour formater votre document sous forme de double-pages.

• Ajoutez une galerie d’images pour afficher un ensemble de photos sur la même page.

• Créez des modèles de page pour conserver une présentation cohérente dans l’ensemble de votre document de mise en page.

• Les graphiques en anneau vous permettent de visualiser vos données de façon inédite et intéressante.

• Améliorez vos documents à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

• Des options supplémentaires vous permettent de réduire la taille de documents.

• Une nouvelle option vous permet de formater des fractions automatiquement pendant que vous les saisissez.

› Télécharger Pages pour Mac

Keynote

Nouveautés iOS :

• Dessinez et écrivez avec l’Apple Pencil sur les appareils pris en charge, ou utilisez simplement votre doigt.

• Animez vos dessins pendant les diaporamas.

• Collaborez en temps réel sur les présentations stockées dans Box.

• Modifiez le thème d’une présentation en toute simplicité.

• Dans vos présentations, réglez la taille et les proportions des diapositives.

• Les graphiques en anneau vous permettent de visualiser vos données de façon inédite et intéressante.

• Ajoutez une galerie d’images interactive pour afficher un ensemble de photos.

• Améliorez vos présentations à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

› Télécharger Keynote pour iOS

Nouveautés Mac :

• Collaborez en temps réel sur les présentations stockées dans Box. Requiert macOS High Sierra.

• Les graphiques en anneau vous permettent de visualiser vos données de façon inédite et intéressante.

• Ajoutez une galerie d’images interactive pour afficher un ensemble de photos.

• Améliorez vos présentations à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

• Des options supplémentaires vous permettent de réduire la taille de présentations.

› Télécharger Keynote pour Mac

Numbers

Nouveautés iOS :

• Dessinez et écrivez avec l’Apple Pencil sur les appareils pris en charge, ou utilisez simplement votre doigt.

• Collaborez en temps réel sur les feuilles de calcul stockées dans Box.

• Utilisez le surlignage conditionnel dans les tableaux pour modifier l’apparence d’une cellule lorsque sa valeur remplit certaines conditions.

• Nouvelles options pour trier et filtrer des tableaux.

• Nouvelle fonction d’import améliorée et personnalisable pour les données CSV et textuelles, avec prise en charge des délimiteurs personnalisés et les fichiers à espacement fixe.

• Les graphiques en anneau vous permettent de visualiser vos données de façon inédite et intéressante.

• Ajoutez une galerie d’images interactive pour afficher un ensemble de photos sur la même page.

• Améliorez vos feuilles de calcul à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

• Prise en charge bidirectionnelle complète pour l’arabe et l’hébreu.

› Télécharger Numbers pour iOS

Nouveautés Mac :

• Collaborez en temps réel sur les feuilles de calcul stockées dans Box. Requiert macOS High Sierra.

• Les graphiques en anneau vous permettent de visualiser vos données de façon inédite et intéressante.

• Ajoutez une galerie d’images interactive pour afficher un ensemble de photos.

• Améliorez vos feuilles de calcul à l’aide de nombreuses figures inédites et modifiables.

• Nouvelle fonction d’import améliorée et personnalisable pour les données CSV et textuelles, avec prise en charge des délimiteurs personnalisés et les fichiers à espacement fixe.

• Des options supplémentaires vous permettent de réduire la taille de feuilles de calcul.

• Prise en charge bidirectionnelle complète pour l’arabe et l’hébreu.

› Télécharger Numbers pour Mac