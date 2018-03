Apple baisse le prix de son iPad mini 4, mais il reste cher !

Alors qu’Apple a dévoilé ce soir son nouvel iPad 9,7″ pas cher compatible avec l’Apple Pencil, elle en profite pour baisser le prix de son iPad mini 4.

Quand on parle de baisse de tarif chez Apple, on peut être sûr qu’elle ne sera pas de 50%. Non ! l’iPad mini 4 passe de 489 € (Wi-Fi) à 439 € et de 649 € (Wi-Fi + 4G) à 569 €. Comment dire les choses tout en restant poli..? Concrètement, Apple a baissé le prix de 50 à 80 €, ce qui pour une tablette de novembre 2015 est clairement une blague !!!

Précisons quand même que l’iPad mini 4 se trouve pour un peu plus de 300€ sur certaines boutiques, ou même en occasion neuf. En aucun, nous pouvons vous conseiller d’acheter cette tablette qui tourne avec un processeur A8, et se veut donc vieillissante.

Mieux vaut opter pour le tout dernier né ce soir, à savoir l’iPad 9,7″ proposé à seulement 359 € en version Wi-Fi et avec une capacité de stockage de 32Go – sachant qu’il embarque le processeur A10, soit le même que l’iPhone 7. Là, vous en aurez pour votre argent, et vous aurez de réelles performances.