Les nouveaux bracelets Apple Watch sont disponibles à la vente

Maintenant que la keynote est terminée, Apple permet à tous de découvrir et surtout de commander les nouveaux bracelets Apple Watch aux couleurs du printemps.

Vous aurez le choix entre des bracelets Sport, des versions en nylon, les boucles Sport, les boucles Classiques, et bien sûr les versions 2018 de chez Hermès et Nike. Les prix varient entre 59€ et 519€, selon le bracelet sélectionné, les modèles Hermès étant toujours le plus chers.

› Voir tous les modèles de bracelet