Comment filtrer les expéditeurs inconnus dans iMessage sur iPhone et iPad

Avec la recrudescence des arnaques sur mobile, nombreux sont les utilisateurs à être harcelés chaque jour par des expéditeurs inconnus, aussi bien par SMS que par des appels, et ce à toute heure de la journée et de la nuit.

Heureusement, il existe sur iOS des fonctionnalités qui permettent de se protéger contre cela sur iPhone et iPad. Le plus gênant est que ces messages viennent se mêler aux autres messages provenant de nos contacts. Pour parer à cela, une fonction permet de mettre en place un filtre qui éliminera automatiquement les SMS et les iMessages des expéditeurs inconnus.

Allez dans l’application Réglages > Messages > filtrer les expéditeurs inconnus > activer l’onglet pour qu’il passe au vert. Dès lors, vous verrez un nouvelle onglet nommé « Expéditeurs inconnus », il s’agit des expéditeurs non enregistrés dans votre répertoire Contacts. Leurs messages ne seront pas bloqués ni même supprimés mais simplement mis dans un onglet à part pour bien les différencier de vos contacts. Il vous appartiendra alors d’y donner suite en cas de nécessité ou de les supprimer à votre guise bien plus facilement.

Dans le même esprit, il y aussi les appels de numéros inconnus, et bien souvent, vous pouvez être certain qu’on va vous vendre une assurance ou quelque chose d’autre. La plupart du temps, ce sera une arnaque. Là encore, il existe un moyen de contrer ce type d’appel, et le harcèlement téléphonique de certains revendeurs, opérateurs etc…

Il suffit de bloquer le numéro en question en cliquant sur le petit « i » à droite, d’activer le blocage par une simple tap sur « Bloquer ce correspondant » en bas de page. À partir de là, vous ne recevrez plus aucun message ni appel de ce numéro. Vous pouvez faire la même chose pour tous les numéros que vous souhaitez bloquer. Notez que tous les numéros de votre liste noire restent consultables depuis l’app Réglages > Téléphone > Blocage d’appels et identification ou encore dans Réglages > Messages > N° bloqués.

Vous verrez qu’en utilisant ces deux méthodes, votre vie sera plus tranquille, et les arnaqueurs devront redoubler d’efforts pour tenter de vous avoir !