Lexus et Honda annoncent de nouvelles voitures avec le système CarPlay

C’est à l’occasion de l’International Motor Show à New York que Lexus et Honda ont annoncé l’arrivée de nouvelles voitures équipées du système CarPlay.

Lexus a annoncé un nouveau système multisegment compact de luxe appelé UX incluant CarPlay. En outre, cette voiture dispose d’une intégration native d’Amazon Alexa pour permettre à tous les utilisateurs de lire de la musique, d’écouter des livres audio et de contrôler les appareils intelligents compatibles de la voiture.

Quant à CarPlay, Lexus explique qu’une fois l’iPhone connecté via un câble USB, les utilisateurs peuvent accéder à Apple Music, Maps et Phone et peuvent également envoyer des messages via Siri. La Lexus UX sera en vente dès la fin de 2018.

La nouvelle Honda Inight intégrera également CarPlay, grâce à un système multimédia qui comprend un écran tactile de 8 pouces et la possibilité de faire des commandes vocales. Ce nouveau modèle sera disponible cet été. À noter que les utilisateurs qui ne choisissent pas l’option CarPlay au moment de l’achat pourront le faire ultérieurement.