Apple propose de nouveaux emojis pour symboliser les handicaps

Apple a proposé une série de nouveaux emojis au Consortium Unicode, dans le but de mieux représenter les personnes handicapées. Avec ces nouveaux emojis, Apple compte également créer des contenus liés à l’accessibilité, tels que les prothèses auditives, les chiens-guides ou les prothèses de membre, etc.

Ces émojis proposés par Apple représentent des personnes souffrant de cécité ou de basse vision, de surdité ou de problèmes d’audition, de handicaps physiques, mais aussi de handicaps cachés tels que l’autisme, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique.

« Chez Apple, nous croyons que la technologie doit être accessible à tous et offrir une expérience qui répond aux besoins individuels », a écrit la compagnie dans la proposition envoyée au Consortium Unicode. « L’ajout d’emoji emblématiques, et liés aux expériences de vie des utilisateurs, contribue à promouvoir une culture du handicap diversifiée et inclusive. L’emoji est un langage universel et un puissant outil de communication, ainsi qu’une forme d’expression de soi, et peut être utilisé non seulement pour représenter son expérience personnelle, mais aussi pour montrer son soutien à un être cher ».

Pour développer ces nouveaux émojis, Apple a travaillé avec le Conseil américain des aveugles, la Fondation Cerebral Palsy et l’Association nationale pour les sourds. Ce qu’Apple a présenté n’est pas une liste complète de toutes les représentations possibles des personnes handicapées, mais cela pourrait servir de point de départ.