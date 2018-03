Concept : la réalité augmentée pourrait vous aider à monter un meuble IKEA [Vidéo]

Monter des meubles IKEA n’est pas toujours chose aisée, bien qu’ils soient accompagnés d’instructions précises fournies par le géant suédois. C’est pourquoi le développeur Adam Pickard a crée un concept où l’on découvre un manuel d’instruction en réalité augmentée.

Le projet baptisé « AssembleAR » met l’accent sur une application qui remplacerait en fait le manuel papier IKEA par un manuel virtuel et entièrement réalisé à l’aide de la réalité augmentée. IKEA a été l’une des premières entreprises à intégrer la réalité augmentée dans son application grâce au framework ARKit d’Apple, et il ne fait aucun doute qu’une telle innovation serait vraiment pratique en raison de sa grande intuitivité et de sa facilité d’utilisation.

À l’heure actuelle, le développeur ne semble pas avoir utilisé le framework ARKit pour créer un tel concept, se limitant à l’utilisation de la suite Adobe Creative. Cependant, il ne faut certainement pas exclure que le concept puisse intéresser IKEA, qui pourrait également penser à investir dans un tel projet, en vue de supprimer le manuel papier, ainsi que pour aider les utilisateurs en difficulté lors de l’assemblage des meubles.