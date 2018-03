🔥 Promos : Mavic Air, AirPods, Chargeur Sans Fil Spigen, NAS HooToo et plus

Aujourd’hui, vous trouverez sur Amazon et GearBest plusieurs promotions très intéressantes dont des drones DJI Mavic Air, les AirPods, un chargeur sans fil Spigen,le NAS HooToo, et plus encore.

› Drone DJI Mavic Air 32 MP : 653,34 € au lieu de 1 198,70 € avec le code FR1832201.

› Drone DJI Phantom 4 Pro Gris : 734,20 € au lieu de 1 226,88 € avec le code FR180322mav

› Routeur TP-Link 4G LTE Wi-Fi AC 750Mbps : 81,99 € au lieu de 139 €

› Chargeur Sans Fil, Spigen [Ultra Mince] : 9,99€ au lieu de 12,99 €

› AirPods écouteurs sans fil (Bluetooth, Lightning) – Blanc : 165,99 € au lieu de 179 €

› Anker PowerCore 10000 mAh : 18,99 € au lieu de 29,99 €

› COWIN E7 Casque Bluetooth Ultraléger avec Basses Profondes Casque Audio Stéréo Ultra-longue 30 heures : 46,99 € au lieu de 99 €

› Yofew support pour Apple Watch / Airpods / iPhone 7 / iPad en aluminium : 39,99 € au lieu de 105,64 €

› Écouteurs Bluetooth Tranya, qualité du son HD, anti-transpiration avec Micro : 49,99 € au lieu de 99 €

› HooToo Lecteur de Disque Dur, Routeur Sans fil portable, NAS, 10400mAh, Batterie Externe, Point d’access- TripMate Titan : 29,99 € au lieu de 39,99 €