Le test de production des nouveaux iPhone de 2018 serait imminent

Selon les indiscrétions de DigiTimes, Apple devrait commencer la production de test des nouveaux iPhone au deuxième trimestre de l’année, dont les trois attendus seraient équipés de Face ID.

L’analyste déclare à cette occasion que la reconnaissance de visage 3D sera la norme des futurs iPhone, en commençant par les trois modèles qui seront prévus cet automne. La production de ces nouveaux iPhones devrait commencer au deuxième trimestre de 2018. L’iPhone doté d’un écran LCD de 6,1 pouces sera dépourvu de bouton Home et présentera l’encoche classique où viendront se loger les capteurs 3D nécessaires à la caméra TrueDepth et Face ID. L’appareil aura une batterie rectangulaire de 2.850-2.950 mAh, soit jusqu’à 8.5% plus grande que celle montée sur l’iPhone X actuel.

L’augmentation de la capacité de la batterie sera le résultat d’une carte mère plus petite qui sera créée grâce aux progrès en termes de production. Le cadre sera en aluminium, mais la technologie 3D Touch et le double capteur photo arrière ne seront pas présents. L’appareil aura également droit à moins de mémoire que les deux autres modèles, avec seulement 3 Go de RAM, ce qui est déjà bien soit dit en passant.

La deuxième génération de l’iPhone X (dont le nom n’est pas encore connu comme pour tous les autres modèles) embarquera un écran OLED de 5,8 pouces et sera également disponible dans la version Plus de 6,5 pouces. Les deux modèles devraient disposer d’au moins 4 Go de RAM.

L’iPhone X Plus devrait avoir une batterie 25% plus grande que celle actuellement montée sur l’iPhone X, avec une puissance comprise entre 3 300 et 3 400 mAh. Kuo confirme que la batterie aura une conception à double cellule en « L ».

Outre la taille de l’écran de la version Plus et les différentes innovations internes (RAM, CPU, caméra améliorée, batterie plus puissante), les deux nouveaux iPhone X seront très similaires à l’actuel et ne souffriront pas de mises à jour importantes.

En lançant la production des nouveaux iPhone entre avril et mai, Apple espère disposer de suffisamment de stocks pour son lancement à l’automne 2018.