SpeedTest : qui de l’iPhone X, du Galaxy S9+ ou du OnePlus 5T s’en sort le mieux ? [Vidéo]

Après le DropTest, PhoneBuff revient avec une nouvelle vidéo SpeedTest où il confronte la puissance de l’iPhone X à celle du Galaxy S9+ et du OnePlus 5T.

Cette vidéo a pour objectif de mettre en évidence lequel de ces appareils lance le plus rapidement les applications, et lequel gère au mieux la mémoire vive notamment pour relancer les apps présentes dans le multitâche.

 

Si l’iPhone X s’en sort très bien durant la première phase, il se veut moins performant lors du second test qui consiste à relancer les applications déjà ouvertes. On remarquera d’ailleurs que certaines apps ont dû clairement être relancées, contrairement à celles sur le Galaxy S9+ et le OnePlus 5T qui semblent mieux gérer la mémoire RAM. Malgré ses 3Go de RAM, l’iPhone X a encore quelques lacunes, peut-être pas côté matériel, mais plus d’un point de vue logiciel. En effet, le manque d’optimisations dans iOS 11 peut en être la cause.

Ce problème pourrait être résolu avec iOS 12, dont la première bêta verra le jour en juin prochain lors de la WWDC 2018. Bien qu’Apple réserve, d’après les rumeurs, les principales nouveautés à iOS 13, la firme devrait apporter des améliorations au niveau de la sécurité, des bugs et des optimisations pour rendre iOS 12 plus stable qu’iOS 11.