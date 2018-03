Samsung Galaxy S9 bat de peu l’iPhone X dans les tests de chutes

Comme nous le savons tous, l’une des vulnérabilités les plus redoutées de l’iPhone X réside dans sa faible résistance aux chocs qui a amené de nombreux utilisateurs à souscrire à la couverture Apple Care Plus de peur de casser accidentellement le panneau OLED haut de gamme. Mais qu’en est-il des nouveaux Samsung Galaxy S9 et S9 Plus ?

Les deux smartphones de la firme sud-coréenne ont en effet été soumis à un test de chute pour montrer sa résistance aux chocs par rapport à l’iPhone X. Soulignons avant tout que ces tests ne fournissent pas une vérité empirique par rapport à une utilisation quotidienne, mais ils permettent tout de même mettre en évidence la solidité générale de fabrication.

SquareTrade a ainsi réalisé ses propres tests sur le nouveau de Samsung Galaxy S9 lequel a surpassé les tests de résistance de manière beaucoup plus satisfaisante que les tests précédents menés sur l’iPhone X. Mais le S9 ne s’en sort pas non plus indemne, voyez par vous-même :

 

Phonebuff a récemment comparé dans le même test le Samsung Galaxy S9 Plus et l’iPhone X, en choisissant l’appareil Samsung comme gagnant mais pas sans réserve. Le test a mis l’accent sur différentes parties du smartphone à partir de la face arrière, jusqu’aux cadres et bien sûr l’écran. Dans les deux premiers tours l’iPhone X est sans doute le smartphone qui a montré une plus grande solidité, les dommages sur la face arrière et les cadres sont en effet sensiblement plus petits que ceux du S9 Plus qui a immédiatement montré des dégâts considérables, signe que le verre et le cadre en acier d’Apple absorbent nettement mieux les chocs que le verre et l’aluminium utilisés par Samsung.

 

Cependant, les résultas se sont inversées dans les deux derniers tests qui ont mis l’accent sur les écrans des deux appareils. En effet, la plus grande épaisseur du verre de S9 Plus a permis au dispositif de surmonter les nombreuses chutes seulement avec quelques dommages sur la vitre frontale et la caméra frontale, contrairement à l’iPhone X qui lui a montré immédiatement des problèmes de tactile sans pour autant endommager l’écran OLED.

Ces tests montrent que malgré les bons matériaux utilisés par les deux fabricants, une coque de protection reste le meilleur accessoire pour éviter de tels dommages, surtout quand il est question de smartphones qui coûtent un bras.