The Walking Dead: Our World : les développeurs tirent partie de la caméra TrueDepth de l’iPhone X

La caméra TrueDepth de l’iPhone X a toujours montré d’excellents résultats lors de la capture des mouvements du visage, comme avec Animoji. C’est pourquoi les développeurs de « The Walking Dead: Our World » ont décidé de l’utiliser pour le développement de leur titre.

Comme le rapporte The Verge, il semblerait que les développeurs de Next, la société en charge du développement de « The Walking Dead: Our World », ont été fascinés par le potentiel de la caméra TrueDepth, si bien qu’ils travaillent désormais avec un outil pour l’animation des visages capable de tirer partie de cette caméra TrueDepth.

Le résultat ne sera certainement pas parfait mais c’est peut-être une solution qui leur permettra de réduire significative les coûts de développement par rapport à une solution plus professionnelle comme celle de passer par une session avec des études très spécialisées qui demande un tout autre équipement. L’équipe de développement n’utilisera pas cette technologie uniquement pendant le développement, puisque les utilisateurs pourront également animer les visages de certains zombies en créant des vidéos effrayantes, qu’ils pourront ensuite partager avec leurs amis via des applications tierces ou sur les réseaux sociaux.

Pour l’heure, The Walking Dead: Our World est en plein développement, sa sortie officielle sur iOS devrait se faire à partir de la seconde moitié de 2018.