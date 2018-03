Test de l’enceinte Multi-Room+ Riva Festival de 200 Watts

Après vous avoir récemment présenté l’enceinte RIVA Arena, iPhonote s’est fait un réel plaisir à pousser les 200 Watts de l’enceinte Multi-Room+ Riva Audio Festival.

La Riva Festival, un must-have !

Pour rappel, la Riva Arena est dotée d’une puissance de 50 Watts, ce qui est déjà très bien. Mais avec la Riva Festival, nous passons sur une puissance multipliée par quatre, c’est carrément incroyable ce que cette enceinte est capable d’envoyer, surtout avec une telle qualité audio. Il faut dire qu’elle embarque 3 haut-parleurs, 3 Tweeters et 4 radiateurs passifs, juste ce qu’il faut pour faire trembler les murs de votre salon (106 dB). Votre expérience audio n’en sera que meilleure avec elle !

« Une technologie d’amplification brevetée à 6 canaux avec un processeur de signal numérique afin de maximiser la qualité audio. »

Avec ses 6kg, la Riva Festival n’est bien sûr pas une enceinte qu’on emporte partout avec soi (dimensions : 36,5 cm x 7,87 cm x 18 cm). Elle se destine plutôt à prendre place sur un joli meuble, et son design apportera d’ailleurs une touche de design supplémentaire à votre salon. Son aspect s’inscrit clairement dans ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui dans ce secteur. À ce sujet, il est bon de préciser qu’elle dispose de grilles en métal et d’un intérieur en bois – rendant l’ensemble très robuste.

Pour que l’expérience audio soit la plus optimisée possible, il faut lui trouver un emplacement où le son sera diffusé de manière efficace dans toute la pièce. C’est l’un des points les plus importants pour tirer au mieux partie de la Riva Festival.

Passons ensuite aux contrôles. Sur le dessus, nous pouvons à partir des 5 boutons contrôler la musique et le volume, ou encore lancer l’appairage. Toutefois, nous conseillons d’utiliser l’application Riva Wand disponible sur iOS et Android, afin de contrôler votre diffusion à distance, votre expérience n’en sera que meilleure.

Au dos, on accède à l’alimentation, à un port USB (où vous pouvez recharger vos différents appareils ou brancher une clé USB), une entrée numérique optique, une entrée analogique mini-jack 3,5 mm.

Caractéristiques

Riva joue ici la carte d’un enceinte capable de répondre à tous les besoins en matière d’audio. La Festival a droit à la technologie propriétaire Trillium capable de créer une qualité audio hors du temps. En terme de formats audio, la Riva Festival supporte les suivants : MP3, ALAC, APE, FLAC, FLAC HD, HLS, WMA Streaming, RTSP et PCM/WAV. En clair, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si vous rencontrerez un problème à ce niveau.

Le fabricant tient également à préciser qu’en plus de la structure interne en bois, la Riva Festival dispose de cinq boutons poussoirs doté d’une inscription en braille, d’indicateurs LED intelligents, d’une certification Energy Star, et qu’elle résiste aussi aux éclaboussures.

Grâce au Multi-Room+, il vous sera très simple de diffuser vos musiques préférées en Wi-Fi/Bluetooth à partir de votre compte Google Home ou depuis vos appareils iOS/Mac à l’aide de la fonction AirPlay d’Apple. Une fois que le jumelage est terminé, vous serez en mesure de lire vos contenus musicaux très simplement même depuis un NAS connecté au réseau domestique.

Audio

Revenons un peu sur la qualité audio. À ce niveau, nous avons été clairement surpris par la puissance sortie tout droit d’une aussi petite enceinte, tout en ayant une équilibrage parfait entre les basses, les médiums et les aigus.

Cette enceinte est sans nul doute un réel investissement en terme d’équipement audio capable de transformer votre domicile en une salle de concert. Bien placée, la Riva Festival saura vous donner le meilleur d’elle-même !

Et si durant les beaux jours, qui tardent à arriver, vous décidez de la sortir dans le jardin, n’oubliez pas de prévenir vos voisins. Ces derniers risquent de vous envoyer la police pour tapage. Sa puissance est telle que les personnes à proximité de votre domicile pourront danser sur vos musiques.

Conclusion

Tout a déjà été dit ! Ce n’est que du positif pour notre part. Nous n’avons rencontré absolument aucun problème, à aucun niveau. Le qualité sonore est là, tout comme la puissance. Avec 200Watts dans le le ventre, la Riva Festival est suffisante pour passer de belles journées et nuits en musique.

Riva a par ailleurs réussi à faire de son enceinte quasiment un objet d’art avec un design pensé pour se fondre parfaitement à tous types d’intérieurs.

Si la Riva Festival vous a également séduit, sachez qu’elle est disponible en noir et en blanc sur Amazon, ou encore sur le site officiel de Riva :

› Riva Enceinte Bluetooth – Noir : 485,36 € au lieu de 539 €

› Riva Enceinte Bluetooth – Blanc : 539 €