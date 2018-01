Présentation de l’enceinte RIVA Arena

Parmi les nombreuses enceintes nomades disponibles sur le marché, il est parfois très difficile de faire son choix. C’est pourquoi, nous avons décidé de vous présenter l’enceinte RIVA Arena que nous testons depuis plusieurs semaines.

Dotée d’une puissance de 50W, la RIVA Arena se veut suffisamment puissante pour faire trembler les murs de la maison. Même si elle ne fait que 18 centimètres de hauteur, elle n’en est pas moins une enceinte sans ressources, bien au contraire. On pourrait même dire qu’elle a du coffre ! Entourée par une grille, l’Arena dispose de « 3 haut-parleurs ADX propriétaires et 3 radiateurs passifs qui reproduisent plus du spectre musical que tout autre produit comparable ».

Sur le dessus, on accède aux commandes : contrôles de la lecture, du son, et de l’appairage. Notez d’ailleurs qu’il s’agit d’une enceinte multiroom compatible AirPlay, cela signifie que vous pouvez y connecter plusieurs enceintes entre elles et diffuser vos musiques (entre autres) en Wi-Fi ou Bluetooth.

« Profitez de votre flux audio illimité en streaming avec Chromecast built-in, Spotify Connect et beaucoup d’autres. RIVA Arena supporte l’audio Haute Résolution jusqu’à 24 bits / 192 kHz de sorte que vous ne manquiez aucun détail. »

Au dos, on retrouve l’alimentation, un port AUX, un port USB, une fixation murale (ou sur pied) et un interrupteur pour passer d’un mode locale ou nomade. En dessous, vous trouverez deux bandes de caoutchouc pour une meilleure stabilité, ainsi qu’un connecteur pour ajouter une batterie nomade de sorte à pouvoir l’utiliser n’importe où. La batterie nomade (autonomie de 16 à 20 heures d’écoute) est vendue séparément au prix de 109€ chez MacWay.

« Aujourd’hui les audiophiles désirent écouter une musique de qualité aussi proche de l’expérience Live que possible. Ils veulent pouvoir transporter leurs enceintes n’importe où, et les utiliser avec le plus grand nombre de sources audio sans restriction. Avec la WAND SERIES nous avons décidé de réunir le meilleur de ces mondes et d’offrir un produit unique », a expliqué Rikki Farr, le président de RIVA Audio, lors de leur lancement.

Caractéristiques :

Enceinte : 3 haut-parleurs ADX™ propriétaires et 3 radiateurs passifs qui reproduisent plus du spectre musical que tout autre produit comparable

Puissance : 50 W

App de contrôle à distance : RIVA WAND pour iOS et Android

Son stéréo : ADX Trillium

Connexion sans-fil : Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et DLNA

Connexion filaire : entrée analogique mini-jack 3,5 mm

Portée Bluetooth : 10 mètres

Codecs audio compatibles : MP3, ALAC, APE, FLAC, FLAC HD, HLS, WMA Streaming, RTSP et PCM/WAV

Audio haute résolution : jusqu’à 24 bits / 192 kHz

Port de recharge USB pour les périphériques

Cinq boutons poussoirs

Indicateurs LED intelligents

Touches avec inscription en braille

Certifié Energy Star

Protection de la connectique en caoutchouc

Résistantes aux éclaboussures

Dimensions : 18 x 12,7 x 12,38 cm

Poids : 1,36 kg

L’enceinte s’accompagne de l’application RIVA WAND qui permet de transformer votre smartphone/tablette en télécommande. Elle conçue pour faire fonctionner vos enceintes de la gamme RIVA Wand Series directement à partir de vos appareils mobiles tout en vous permettant de personnaliser votre expérience de streaming audio. Vous pourrez notamment contrôler les différentes de la gamme e leur attribuant un emplacement dans votre domicile (salon, chambre…). La Riva Arena est également compatible avec l’app Google Home.

Normalement vendue au prix de 269€, vous trouver l’enceinte Riva Arena à seulement 199€ chez MacWay en noir/titane et blanc/argent. Si vous souhaitez l’utiliser lors de vos déplacements, il vous faudra alors ajouter la batterie à 109€.