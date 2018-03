Une société proche d’Apple travaille sur une batterie plus puissante pour les smartphones

Un nouveau type de batterie promet une capacité de 20 à 40% supérieure. Ces nouvelles touchent de près les utilisateurs d’iPhone, puisque cette technologie a été créée par une entreprise qui travaille déjà avec Apple.

Les batteries au lithium-ion ne se sont pas beaucoup améliorées au cours des 10 dernières années, et ce manque d’innovation ralentit la progression des appareils mobiles, des smartphones aux voitures électriques.

Chaque batterie nécessite une cathode avec une charge positive et une anode avec une charge négative. Dans les batteries au lithium-ion actuelles, l’anode est faite de graphite longue durée. L’utilisation de silicium permettrait à la batterie de stocker plus d’énergie. Cependant, les anodes faites de ce matériau s’usent trop vite.

Sila Nanotechnologies développe des anodes en silicium, mais avec assez de graphite mélangé à l’intérieur pour assurer une plus longue durée de vie : « Nous développons la prochaine génération de matériaux de batterie, qui permettent un meilleur stockage d’énergie, ne nécessitent pas de changements dans la production des batteries actuelles et de l’échelle économique de la production de masse. »

À l’heure actuelle, les batteries au silicium de Sila Nanotechnologies restent en phase de conception et de test, mais la société a déjà reçu un financement d’Amperex Technology – une société qui fournit des batteries pour iPhone, iPad et autres produits Apple. Cette innovation pourrait donc intéresser Apple et le futur iPhone.