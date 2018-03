PUBG Mobile est maintenant disponible sur l’App Store !

Grosse nouvelle pour tous les fans de PUBG. Tencent et PUBG Corp viennent de lancer PlayerUnknown’s Battlegrounds dans le grand bain de l’App Store. Initialement en phase de tests aux États-Unis et au Canada, les joueurs européens peuvent enfin mettre la main sur le jeu.

PUBG Corporation s’est associé à Tencent pour le développement du portage mobile du très populaire jeu multijoueur PlayerUnknown’s Battlegrounds, après avoir rencontré un succès fulgurant auprès des joueurs sur PC : « Nous avons pris la décision de coopérer avec Tencent et ses studios de développement en raison de leur remarquable historique de jeux mobiles de haute qualité, mais aussi pour l’amour et le soutien qu’ils apportent dans la création de leurs titres. », a déclaré Chang Han Kim, PDG de PUBG Corp.

 

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer PUBG Mobile sur iOS et Android », ajoute Chen Jerry, vice-président général de Tencent et président de Lightspeed & Quantum Studios Group. « Nous travaillons avec passion pour donner vie à un PUBG authentique sur mobile destiné à faire la joie des néophytes et des habitués du jeu. Nous avons apporté un soin particulier aux contrôles et à l’optimisation en vue d’offrir aux joueurs une expérience fluide et intuitive. »

Pour ceux qui ne connaissent pas PUBG, il s’agit d’un jeu de type Battle Royale, où une centaine de joueurs se confrontent sur une île (aux cartes de 8x8m). Le gagnant est celui qui survivra le plus longtemps, il doit en rester qu’un ! À vous de trouver des armes et les autres équipements utiles à votre survie !

› Télécharger PlayerUnknown’s Battlegrounds gratuitement sur l’App Store