Présentation des coques Moshi Vitros et Olixar DuoMesh pour iPhone X

Choisir une nouvelle coque pour son iPhone X n’est pas toujours chose facile, entre design et robustesse, il faut parfois faire un choix. C’est pourquoi nous mettons en lumière deux coques, à savoir la Vitros de Moshi et la DuoMesh d’Olixar.

Coque DuoMesh Olixar

On commence par cette coque DuoMesh conçue par le fabricant Olixar, très réputé pour la qualité de ses accessoires. Cette coque est fabriquée à partir de matériaux « robustes et résistants », ce qui offre à votre iPhone X une réelle sécurité, d’autant qu’on retrouve des bords rehaussés en façade pour protéger efficacement l’écran. Les différents boutons et le port Lightning restent parfaitement accessibles grâce à des découpes adéquates. Précisons d’ailleurs que la plupart des docks de bureau seront compatibles avec la DuoMesh, la découpe est suffisamment grande.

Autre particularité, cette coque intègre une surface aimantée, de sorte que vous pourrez placer votre iPhone X un peu partout, grâce aux deux aimants qui l’accompagnent. Ces aimants peuvent être collés sur un mur, dans votre voiture ou sur n’importe quelles surfaces planes.

La coque DuoMesh habillera parfaitment votre iPhone X, tout en le protégeant des moindres chocs et rayures. Elle est déjà disponible au prix de 22,99€ sur la boutique de MobileFun.

Coque Moshi Vitros

Dans un autre style, on trouve aussi la coque Vitros conçue par Moshi, une marque également réputée pour ses accessoires premium. La Moshi est une coque légèrement plus souple que la DuoMesh, mais elle n’en est pas moins très résistante. Avec elle, votre iPhone X aura un look d’enfer grâce à son dos transparent permettant de voir la couleur de l’iPhone X. Les bords gris brillants rappellerons également la finition grise de l’appareil. Le résultat est à la fois élégant et minimaliste.

Pas d’inquiétude pour l’accès aux boutons et au port Lightning, les découpes ont été pensées de façon à ce que les propriétaires disposent d’un vrai confort d’utilisation.

Si la coque Vitros Moshi vous fait de l’œil, sachez qu’elle est proposée au prix de 22,99 € sur la boutique de MobileFun. D’ailleurs, nous vous invitons à regarder toutes les autres coques sur l’onglet Accessoires iPhone X, vous y trouverez votre bonheur !