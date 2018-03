Fortnite sur iOS a généré 1,5 millions de dollars en seulement 4 jours

Disponible depuis le 15 mars, le jeu Fortnite est clairement un titre à succès puisque la recette s’élèvera actuellement à plus de 1,5 millions de dollars, grâce aux achats in-app.

Plus impressionnante encore, ce chiffre ne reflète que les ventes effectuées sur iOS dans le monde entier. Lors de son lancement prochain sur Android, la recette pourrait encore s’envoler. Comme l’explique 9to5Mac, « Fortnite a déjà généré plus de 1,5 million de dollars dans le monde entier sur iOS, avec 1 million de dollars gagnés au cours des 72 premières heures après la mise en ligne des FAI. Cela place le jeu bien devant ses principaux rivaux dans le genre de jeu de survie mobile en plein essor au cours de la même période post-lancement. »

En effet, Fortnite n’est pas encore officiellement disponible pour tout le monde, Epic Games a mis en place un système d’invitation ce qui lui permet de contrôler le flux sur ses serveurs est ainsi éviter les bugs. Quand le jeu sera disponible pour tout le monde sans invitation, les recettes devraient connaître encore un pic.

Lire aussi : Fortnite domine déjà les charts malgré une disponibilité contrôlée sur iOS

À titre de comparaison, le jeu Knives Out a généré 57 000 $ en quatre jours, tandis que Rules of Survival a rapporté 39 000 $, ce qui place Fortnite devant les autres jeux de survie sur mobile. C’est aussi le jeu qui a rapporté le plus d’argent sur l’App Store en peu de temps, avec Pokémon Go (4,9 millions de dollars en quatre jours) et Clash Royale (4,6 millions de dollars en quatre jours également).

 

Pour rappel, Fortnite rencontre déjà un succès sur PC et consoles, et visiblement, l’avenir de la version mobile semble déjà bien partie. Reste plus qu’à attendre de voir ce que génèrera le jeu quand il sera proposé sur Android.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store