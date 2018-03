Google Maps propose des instructions spécifiques aux personnes en fauteuil roulant

Google Maps teste une nouvelle fonctionnalité dédiée aux utilisateurs de fauteuil roulant, afin d’avoir des informations plus détaillées sur la façon de se déplacer dans la ville.

Le problème de l’accessibilité est encore loin d’être résolu dans de nombreuses villes du monde, mais Google Maps tente d’aider les utilisateurs en fauteuil roulant. À partir d’aujourd’hui, la fonction est active à Londres, New York, Tokyo, Mexico, Boston et Sydney et permet à ces utilisateurs d’avoir des instructions spécifiques sur la façon de se déplacer dans la ville. Un filtre spécial vous permet de rechercher des itinéraires accessibles aux fauteuils roulants.

 

Google insiste sur le fait que ces nouvelles orientations sont conçues pour les personnes en fauteuil roulant, mais les utilisateurs en béquilles ou ceux qui ont des enfants dans une poussette peuvent toujours en bénéficier :

« Les informations sur les arrêts et les itinéraires accessibles aux fauteuils roulants ne sont pas toujours facilement accessibles et faciles à trouver. Pour rendre le transport public adapté à tous, nous proposons aujourd’hui des itinéraires « accessibles aux fauteuils roulants » dans la navigation virage par virage afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.»

Pour accéder aux itinéraires « accessibles aux fauteuils roulants », saisissez simplement la destination souhaitée sur Google Maps, appuyez sur « Directions », puis sélectionnez l’icône de transport en commun. À ce stade, appuyez simplement sur « Options » et sous la section « Routes » vous trouverez l’entrée « Accessible aux fauteuils roulants » comme nouveau type d’itinéraire. Lorsque vous sélectionnez cette option, Google Maps affiche une liste des itinéraires possibles qui prennent en compte vos besoins de mobilité particuliers.