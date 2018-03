La fille de Steve Jobs va écrire un livre sur la relation avec son père

Il existe des centaines de livres sur Steve Jobs, mais celui qui sera publié en septembre pourrait offrir un aperçu sans précédent sur le cofondateur d’Apple…pour la bonne et simple raison que c’est sa propre fille Lisa Brennan-Jobs va l’écrire.

Le livre sera disponible aux États-Unis à partir du 4 septembre et ne sera pas entièrement dédié à Steve Jobs. Une grande partie du travail de Lisa Brennan-Jobs est en fait centrée sur sa vie. Clairement, plusieurs chapitres seront consacrés à son père Steve Jobs. L’éditeur Grove Press a qualifié le livre « d’histoire poignante sur la façon de grandir dans des mondes totalement différents et ceux qui ont du mal à vivre dans l’ombre d’un père célèbre et imprévisible. »

Lisa Brennan-Jobs est la fille aînée de Steve Jobs, née d’une relation tumultueuse avec Chrisann Brennan. Steve et Chrisann se sont rencontrés à la Homestead High School, Lisa est née peu après à ce moment-là. Steve Jobs a refusé de la reconnaître et est même allé jusqu’à nier la paternité, jusqu’à cela soit prouvé par des tests d’ADN. Depuis lors, Jobs a commencé à envoyer un chèque tous les mois à son ex-partenaire – 385 $ dans un premier temps, puis 500 $ après l’arrivée en bourse du millionnaire d’Apple.

À l’époque, Jobs travaillait sur un nouvel ordinateur appelé « Lisa ». Initialement, il avait expliqué que c’était un acronyme pour « Local Integrated System Architecture », mais quelques années plus tard, il a admis que le nom était dédié à sa fille.

Après plusieurs années, Steve Jobs et Lisa ont commencé à se voir fréquemment et essayer de créer une relation entre père et fille. Cependant, Lisa n’a jamais voulu parler publiquement de sa relation avec son père, au moins jusqu’à la publication de ce nouveau livre.