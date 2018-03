Street Fighter II en AR, une démo qui pourrait devenir réalité

Le développeur Abhishek Singh a travaillé sur une démo de Street Fighter II qui utilise ARKit pour amener les personnages de jeu dans le monde réel.

Cette démo de Street Fighter II a été rendu possible grâce à l’ARKit Apple, tous les personnages du jeu sont les originaux, avec les mouvements et tous les effets sonores. Les seules choses qui changent ce sont les arènes, qui dans cette démo sont représentées par le monde extérieur et réel vu par caméra.

 

Dans la démo Singh, les combattants virtuels peuvent se retrouver dans une rue comme sur la table du salon. La taille du jeu peut être redimensionnée à l’aide d’un curseur en bas de l’écran. Vous pouvez également jouer en multijoueur, les deux joueurs se mettent face en gérant leurs personnages affichés dans le monde réel, ce qui rend l’expérience plus enrichissante, puisque le combat se déroule dans le monde réel.

Bien sûr, il ne s’agit pour le moment que d’une démo et certaines choses doivent être grandement améliorées, mais l’idée est vraiment intéressante et le développeur va essayer d’amener le jeu sur l’App Store grâce à une collaboration avec Capcom.