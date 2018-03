Nouveaux jeux iOS : My Tamagotchi Forever, Lost in the Dungeon, Siege of Dragonspear et plus

En ce jeudi 15 mars, les développeurs et les éditeurs ont une nouvelle fois répondu à l’appel du jeu en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve My Tamagotchi Forever, Lost in the Dungeon, Siege of Dragonspear et plus

My Tamagotchi Forever

My Tamagotchi Forever : Gratuit

Élève tes propres Tamagotchi et partage tes aventures avec tes amis ! Ton Tamagotchi a besoin de ta présence au quotidien pour rester en bonne santé et être heureux. Nourris-le, lave-le et divertis-le, puis rencontre d’autres amis Tamagotchi en ville. Mais n’oublie surtout pas de mettre ton compagnon au lit ! Explore Tamatown entièrement en AR (réalité augmentée), trouve tes amis cachés et récupère trésors et bonus dans le tout premier jeu Tamagotchi compatible AR !

Lost in the Dungeon

Lost in the Dungeon : 3,49€

Le but du joueur est de survivre à une série de donjons de plus en plus durs, récompensés par le butin dont ils ont besoin pour devenir de plus en plus fort. Ce qui caractérise le jeu est un système de combat aussi original que simple et intuitif sans perdre en profondeur et en stratégie.

Siege of Dragonspear

Siege of Dragonspear : 10,99€

Faites l’expérience de Siege of Dragonspear, un conte épique de Baldur’s Gate, rempli d’intrigues, de magie et de monstres. Menez votre groupe de héros dans des donjons profonds remplis de batailles tactiques et de pièges magiques dans cette aventure de 30 heures de Dungeons & Dragons qui étend la saga de Baldur’s Gate.

Death Coming

Death Coming : 2,29€

Voici tout simplement le point de départ de votre aventure. Vous avez été recruté pour servir un funeste dessein : vous voilà devenu une Faucheuse. Vous avez reçu les pouvoirs de la mort, mais ne pouvez pas sévir impunément dans cet après-vie surnaturel.

Keep in Mind: Remastered

Keep in Mind: Remastered : 1,09€

Que feriez-vous si vous vous réveilliez dans un monde rempli de monstres et de démons ? Keep in Mind suit Jonas, un alcoolique tourmenté dont la vie est en lambeaux. Un soir, il se réveille dans un monde parallèle obscur dans lequel les créatures rôdent et les étoiles ne luisent pas. Perdu et effrayé, Jonas doit affronter toutes ces créatures étranges s’il veut pouvoir rentrer chez lui et découvrir la vérité sur sa part d’ombre.

Premium-RPG Wizards of Brandel

Premium-RPG Wizards of Brandel : 7,99€

Le jeune sorcier Darius perd sa maison après ne pas avoir rembourser son prêt, et a finit par vivre gratuitement chez un sorcier recherché ! Il rencontre une épéiste qui n’a absolument aucun sens de l’orientation, et une jeune fille démoniaque qui se ratatine immédiatement si elle ne boit pas assez d’eau. Le destin décrète qu’ils finissent par voyager ensemble.

.projekt

.projekt : 2,29€

.projekt est un nouveau puzzle minimaliste du créateur d’Evo Explores. Il vous oblige à regarder les choses différemment. Jouer à .projekt, c’est comme prendre des leçons de géométrie mais de manière amusante et relaxante.