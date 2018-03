HomePod, l’idée initiale ne comprenait pas Siri

The Information a publié un article intéressant consacré au développement de Siri. Le poste documente les nombreux et tumultueux changements dans le leadership et la gestion de l’équipe Siri au cours des dernières années, démontrant le fait que l’infrastructure initiale n’était pas la meilleure.

L’une des anecdotes les plus intéressantes est que l’équipe d’Apple en charge du HomePod n’a pas rencontré le groupe Siri avant 2015. Le rapport indique donc qu’Apple avait initialement l’intention de lancer l’enceinte sans intégrer Siri.

Pour en revenir aux premiers développements de Siri, The Information affirme que le véritable goulot d’étranglement a toujours été le manque d’évolutivité de la plate-forme. Au début, la popularité de Siri a dépassé les attentes et le back-end n’avait pas été conçu pour gérer un si grand nombre de requêtes. Les premières années de développement ont donc été consacrées presque exclusivement à l’amélioration de l’ensemble du système. Un jour, un employé d’Apple a été capable de retravailler le code d’une manière si significative qu’un composant Siri a commencé à ne nécessiter que 5 serveurs, contre 500 avant.

Avec ces problèmes initiaux, Apple a donc décidé de retarder le lancement de SiriKit, le framework qui permettrait alors aux développeurs d’intégrer les fonctionnalités de Siri dans des applications tierces.

En outre, depuis 2011, le leadership de Siri a toujours été en conflit, car l’équipe a changé à plusieurs reprises ses plans. Et chaque « leader » avait une vision différente de la plate-forme. Il n’y avait pas non plus de controverse entre les départements de langue naturelle et de recherche.

À la fin de l’année 2015, Apple a acquis VocalIQ, une société britannique qui se concentre sur l’intelligence artificielle la plus avancée. Le rapport indique qu’Apple a réussi à utiliser la technologie de VocalIQ pour les requêtes Siri liées au calendrier et se concentre désormais sur la mise en œuvre d’autres fonctionnalités de la plate-forme.

L’arrivée d’Amazon Echo à la fin de 2014 a ébranlé la division Siri, n’ayant pas été informée du projet HomePod mené par une autre équipe. C’est à cette époque que la direction Apple a décidé d’amener Siri également sur le HomePod et de faire travailler ensemble les deux équipes.

Apple a récemment appris ce qui suit : « Nous avons fait des progrès significatifs dans la performance, l’évolutivité et la fiabilité de Siri et avons appliqué les dernières techniques d’apprentissage automatique pour créer une voix plus naturelle et des fonctionnalités plus proactives. Nous continuons à investir profondément dans l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour améliorer continuellement la qualité des réponses fournies par Siri et l’étendue des questions auxquelles Siri peut répondre. »