Offensive de Sosh : 40Go d’Internet pour 9,99€ par mois

En réponse l’offre SFR RED de 30Go pour 10€/mois sans condition de durée, Sosh a sorti l’artillerie lourde avec son offre de 40Go d’Internet pour 9,99€ par mois pendant 12 mois, au lieu de 24,99€/mois.

Cette offre sans engagement comprend les Appels/SMS/MMS illimités en France et depuis l’Europe, 40Go d’internet mobile en France et en Europe, Appels/SMS illimités depuis la France vers les fixes d’Europe et depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles des USA et du Canada

« Une offre qui vous fera revenir parmi nous »

Pour bénéficier de ce tarif, il vous faudra entrer le code CHICHI lors de la validation de votre commande. Sachez également qu’après la première année, le prix repassera à 24,99€/mois – contrairement à l’offre RED sans limite de temps.

› Accéder à l’offre Sosh