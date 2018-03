SFR RED : 30Go d’Internet à 10€/mois sans condition de durée

Après l’offre de 10Go, SFR a décidé d’offrir finalement 30Go d’Internet dans son forfait à 10€/mois au lieu de 1Go habituellement – c’est sans limite de durée, et sans engagement.

Cette offre est disponible dès aujourd’hui, et dispose des Appels/SMS/MMS illimités, de 30Go de data en 4G ou 3G (au-delà de 30 Go, rechargement automatique de 100 Mo à 2€, 4 recharges maximum, puis usage internet bloqué), en plus du SFR Wifi et usage modem inclus. L’offre se termine le 2 avril avril. Pour information, cette offre se veut très intéressante car les autres opérateurs ne proposent que 50Mo d’Internet pour le même prix.

› Accéder à l’offre

SFR RED 100Go

Et si les 30Go ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours opter pour le forfait 100Go à. 20€/mois spécialement fait pour les plus gros consommateurs de data.

› Accéder à l’offre 100Go