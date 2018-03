Google met à jour la recherche d’images sur iOS

Google a mis à jour la recherche d’images pour tous les appareils iOS, en ajoutant un certain nombre de nouvelles intéressantes.

Dans les nouveaux résultats de recherche d’image sur Google à partir d’appareils iOS, on trouve désormais un certain nombre d’outils pratiques. Par exemple, vous pouvez afficher les résultats pour les images « plus récentes » ou encore des images « GIF » ou « HD » uniquement. En outre, vous pouvez sélectionner une teinte pour afficher uniquement les résultats pour ce type de couleur.

Plus bas, diverses suggestions sur des recherches connexes sont proposées par rapport aux mots souhaités. Les images affichent également les légendes et l’adresse du site Web dans lequel elles ont été publiées.

Les changements étaient déjà actifs sur un nombre limité d’utilisateurs, mais maintenant ils sont disponibles pour tout le monde.