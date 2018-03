Apple sera présente à la Display Week pour parler des technologies AR / VR

Du 22 au 25 mai, plusieurs ingénieurs d’Apple seront à Los Angeles spécialement pour la Display Week, une convention axée sur les différentes technologies dédiées aux écrans.

Si Apple ne parlera pas de ses projets futures, sa présence a de quoi intriguer d’autant que plusieurs sessions abordent le thème de la technologie micro-LED. Le géant de Cupertino a tout intérêt à y être sachant qu’il a déjà mis un pied dans le domaine de l’OLED avec son iPhone X. À ce sujet, il a été considéré comme le meilleur écran OLED du marché, avant que DisplayMate ne jette son dévolu sur l’écran OLED du Galaxy S9.

Durant cette convention, Apple interviendra sur des sujets qui lui tiennent désormais à cœur, comme la réalité augmentée et virtuelle. Tim Cook a fait savoir à plusieurs reprises que l’entreprise se devait d’offrir la meilleure expérience possible, ce qu’elle a commencé à faire avec l’iPhone X doté de capteurs 3D utiles à Face ID et aux Animojis. Bien qu’il y ait encore beaucoup à faire, Apple montre un réel intérêt pour ces domaines où elle s’efforce de s’investir, d’où sa présence à la Display Week en mai prochain.

Plusieurs conférences auront lieu durant cet évènement très attendu, dont chacune d’elles permettra aux grands noms de faire valoir leurs technologies. Bien sûr, Apple ne sera pas seule, d’autres géants de la technologie devraient également être présents comme Google, Microsoft, Samsung ou encore LG.