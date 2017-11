DisplayMate : l’écran OLED de l’iPhone X est le meilleur !

En charge de tester les écrans de tous les smartphones/tablettes du marché, DisplayMate est unanime, l’écran OLED Super Retina de l’iPhone X est le meilleur ! Si Samsung était en tête du classement avec son Note8, l’entreprise estime qu’Apple a su concevoir un écran « le plus innovant et le plus performant ».

« Nouvel écran Super Retina. Un chef‑d’œuvre créé par des ingénieurs. » (Apple – 2017)

Dans son rapport, DisplayMate note précisément que l’écran offre un excellent taux de contraste, et ce même dans un environnement très lumineux, en plus de disposer d’un meilleur rendu des couleurs. De la même manière, le rapport met en évidence les reflets très peu présents, peu importe l’angle de vision et le niveau de luminosité de l’écran.

La société souligne aussi que la définition de 2 436 x 1 125 pixels (458 ppp) est largement suffisante, et qu’il est inutile de chercher à atteindre de nouveaux sommets à ce niveau musique l’œil humain ne fera pas la différence.

Pour finir, DisplayMate tient à saluer le travail de Samsung qui s’est chargée de fabriquer cet écran OLED pour Apple, en respectant ses exigences. C’est la raison pour laquelle le prix de l’écran coûte 110 dollars à Apple pour chaque iPhone X, soit la même somme que touche Samsung par appareil écoulé. La recherche et le développement a été très coûteuse, notamment pour proposer cette nouvelle forme d’écran avec la fameuse encoche. L’iPhone X est vendu à un prix de départ élevé, mais on sait aussi pourquoi…