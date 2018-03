AirPods 2 : une meilleure autonomie, résistance à l’eau et technologie antibruit ?

D’après certaines sources, Apple prévoirait de lancer les AirPods avant la fin de l’année lesquels pourraient embarquer plusieurs nouveautés.

Tout d’abord, il se dit que ces AirPods 2 seront dotés d’une fonction permettant à Siri de toujours rester à l’écoute, permettant à l’utllsiateur de pouvoir invoquer l’assistant virtuel d’Apple à tout moment. De plus, la puce de connectivité Bluetooth W2, déjà présente dans l’Apple Watch Series 3, pourrait possiblement être intégrée dans le but de rendre le Bluetooth et le Wi-Fi 50% plus éconergétiques que la précédente puce W1 utilisée dans les AirPods actuels, offrant par la même occasion une meilleure autonomie de la batterie.

En revanche, les analystes de Barclays rapportent aujourd’hui dans un mémo à leurs clients que les AirPods 2 ne sortiront pas avant le début de l’année 2019, et disposeront d’un système sophistiqué d’annulation de bruit.

D’après eux, Apple proposera peut-être une nouvelle version des AirPods cet automne incluant Siri et la puce W2, mais l’imperméabilité des écouteurs et la technologie antibruit seraient réservées aux AirPods 2 de l’année prochaine.