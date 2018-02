De nouveaux AirPods prévus cette année avec invocation de Siri

De nouveaux AirPods seraient déjà dans les cartons pour cette année selon le très bien informé Mark Gurman Bloomberg. Si le design ne devrait pas bouger, Apple aurait prévu d’apporter des changements coté matériel et aux niveaux des fonctionnalités.

Tout d’abord, on apprend que cette seconde génération des AirPods embarquera une nouvelle puce au nom de code interne « B288 » (autrement dit peut-être la puce W2). Le géant californien aurait apparemment l’idée de mettre à jour assez régulièrement, à la manière de ses iPhone, iPad et Apple Watch. Dans la mouture de 2018, le journaliste parle d’une meilleure intégration de Siri. Il ne sera plus nécessaire de tapoter l’écouteur pour invoquer l’assistant d’Apple, mais juste de lancer la commande vocale « Dis Siri ».

Bloomberg évoque ensuite les AirPods de 2019 qui eux auront peut-être droit à une résistance à l’eau pour une utilisation sans problème sous la pluie par exemple. Pour ce qui est du boîtier de charge des AirPods, la version à induction serait sur les rails, bien qu’on ne sache pas encore à quel moment Apple compte le commercialiser.

Les nouvelles sont bonnes, mais il va falloir certainement attendre cet automne avant de voir débarquer les AirPods 2.