Apple est accusée de violer trois brevets utilisés pour Siri

Portal Communications a intenté une poursuite contre Apple pour violation présumée de trois brevets liés à des systèmes d’interrogation sonore et sur le langage naturel utilisés pour Siri.

Dans la plainte déposée auprès du tribunal du district de East Texas, Portal s’appuie sur trois brevets signés par Dave Bernard, PDG de The Intellection Group. Les brevets sont tous nommés « Multimodal natural language query system and architecture for processing voice and proximity-based queries » lesquels ont été transférés de The Intellection Group à Portal Communications en Janvier.

Chaque brevet traite spécifiquement des méthodes d’analyse des requêtes des utilisateurs à partir de modèles de langage naturel dans les commandes décodables de l’appareil, qu’il s’agisse de voix ou de texte. Les brevets décrivent des méthodes de traitement ultérieur de demandes utilisant des données de localisation GPS ou d’autres informations de proximité pour fournir un contexte et un environnement, limitant ainsi les possibilités tout en affinant la réponse.

Le brevet IP 654 se concentre sur les fonctionnalités liées au serveur, telles que les modules de conversion vocale. Le brevet 872 ajoute un algorithme de précision pour classer les réponses dans une base de données particulière.

Portal affirme que Siri enfreint les brevets en question, car l’assistant vocal est capable de comprendre ou de tenter de répondre aux questions du langage naturel de l’utilisateur. La technologie d’Apple est implémentée en partie sur l’appareil, comme on le voit avec des fonctionnalités telles que « Hey Siri ».

Apple a intégré Siri dans sa gamme de matériel depuis l’iPhone 4S en 2011, environ trois ans après l’enregistrement du brevet 645. Pour cela, la plainte de Portail fait référence à tous les modèles d’iPhone et iPad depuis 2009, mais aussi le Mac, l’iPod touch, l’Apple Watch Serie 3, la quatrième génération d’Apple TV, l’Apple TV 4K et le HomePod.

Portal a demandé une compensation financière importante pour la violation de ces brevets, plus les frais de justice. La procès devrait s’ouvrir dans les prochaines semaines.