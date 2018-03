Le vice-président de l’immobilier et du développement d’Apple part en retraite

Dan Whisenhunt, vice-président de l’immobilier et du développement chez, et l’un des principaux acteurs du projet de construction de l’Apple Park est sur le point de quitter l’entreprise, rapporte le San Francisco Chronicle.

Whisenhunt sera remplacé par Kristina Raspe, qui a occupé le poste de Senior Director of Real Estate and Development chez Apple. Le désormais ex-vice-président du Real Estate et Development Company a été responsable de la gestion des biens immobiliers d’Apple à travers le monde, et il était aussi en charge des baux des Apple Store.

Ces dernières années, une grande partie de son temps a été consacré à la sortie de terre de l’Apple Park. Whisenhunt s’occupait également des relations avec le conseil municipal de Cupertino, les différentes autorisations et la gestion de tous les travaux pour la réalisation du nouveau campus.

En plus de superviser la construction de l’Apple Park, Whisenhunt avait un rôle dans le développement des cafétérias Caffè Macs, situé juste en bas de la route des bureaux du One Infinite Loop de l’entreprise.

Après 10 ans de bons et loyaux services, Whisenhunt a donc annoncé son départ en retraite, ce qui ne devrait pas poser de problèmes maintenant que le plus du travail à l’Apple Park est terminé.