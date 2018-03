Axl Rose dit de Tim Cook que « C’est le Donald Trump de la musique »

Le chanteur de Guns N ‘Roses Axl Rose s’est fendu d’un message sur Twitter dans lequel il compare Tim Cook au président américain Donald Trump.

Dans son tweet, Axl Rose a ouvertement critiqué les choix de Tim Cook dans l’industrie de la musique : « Tim Cook is the Donald Trump of the music industry. » Il est certain que ce n’est pas un compliment puisque le leader des Guns N ‘Roses a critiqué à plusieurs reprises les choix du président Trump.

Il est très probable que Rose se réfère à Apple Music et aux quelques revenus offerts aux artistes, du moins selon son point de vue. Incidemment, les albums Guns N ‘Roses sont présentés sur toutes les plateformes de streaming, y compris Apple Music.