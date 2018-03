Jurassic World Alive, un nouveau jeu AR dans le style de Pokémon GO

Après le succès de Pokémon GO et l’annonce de Ghostbuster World, le monde de Jurassic Park se prépare à arriver sur l’App Store avec un nouveau jeu en en réalité augmentée.

Jurassic World Alive sera un jeu AR basé sur les dinosaures et l’atmosphère de la saga Jurassic Park. Les joueurs devront utiliser leur iPhone pour voir la carte et trouver des dinosaures dans le monde entier. Une fois que vous aurez trouvé un dinosaure, il apparaîtra sur l’écran, et ce sera à vous de jouer dans un mélange d’environnement réel et virtuel.

 

« Les joueurs doivent traquer les dinosaures en les localisant sur une carte, déployant un drone dans le jeu pour recueillir des échantillons d’ADN », explique le développeur Ludia. « Vous pouvez également prendre une photo avec vos dinosaures préférés, augmenter le niveau des bêtes capturées et, contrairement à Pokémon GO, vous pouvez les défier avec les dinosaures des autres joueurs. »

Jurassic World Alive est prévu sur Android et iOS au printemps prochain, quelques semaines après la sortie en salle du film « Jurassic World: Fallen Kingdom » le 22 juin.

Sur le site officiel, vous pouvez vous pré-inscrire pour avoir des informations détaillées sur la date de lancement et la dynamique du jeu.