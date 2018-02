Ghostbusters World : un nouveau jeu en réalité augmentée bientôt sur iOS [Vidéo]

Alors que la Game Developers Conference se déroulera entre le 19 et 23 mars prochain à San Francisco, Sony nous offre les premières images de son nouveau jeu Ghostbusters World. Sa sortie est prévue sur iOS et Android peu après ladite conférence.

Ghostbusters World va tenter de tirer au mieux partie de l’ARKit d’iOS 11, car il s’agit d’une jeu en réalité augmenté. Le joueur aura pour objectif de capturer des fantômes en AR à l’aide du pistolet à protons, comme dans le film devenu culte. À noter que les fantômes apparaîtront dans n’improte quelle situation, que ce soit dans votre salon ou lors d’une balade à l’extérieur. Il suffira de dégainer votre ghost trap au bon moment pour emprisonner chaque fantôme.

 

Le principe n’est pas sans rappeler celui de Pokémon GO. Pour vous donner une meilleure idée de Ghostbusters World, Sony, en collaboration avec Ghost Corps et l’éditeur FourThirtyThree Inc, a publié une courte démonstration lors de la capture d’un fantôme.

 

À cette occasion, Sony accompagne la vidéo de la description suivant : « Ghostbusters World, est un tout nouveau jeu de réalité augmentée à la pointe de la technologie actuellement en développement. Le jeu propose les dernières technologies AR et autres technologies mobiles et se différencie par un gameplay basé sur les compétences et de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes à venir. Le gameplay permettra aux joueurs de se battre et de capturer des centaines de fantômes de toutes les dimensions de la franchise, y compris les films, les émissions de télévision, les bandes dessinées, les parcs à thème et les jeux vidéo. Le jeu présentera également de nouveaux fantômes uniques à la franchise. Le Ghostbusters World Game est actuellement en développement dans le cadre d’une collaboration entre Sony Pictures Entertainment Consumer Products, Ghost Corps et l’éditeur FourThirtyThree Inc. »