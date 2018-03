Safari Technology Preview 51 est disponible

Apple propose ce soir la 51e preview de Safari Technology. Cette nouvelle mouture apporte un peu moins de changements que d’habitude, mais on retrouve toujours des corrections de bugs et autres améliorations.

Vous la pouvez découvrir et la tester à cette adresse. Dans cette nouvelle mouture, Apple se concentre sur l’Accessibilité, la sécurité, Web Inspector, et plus encore. Vous trouverez toutes les autres améliorations listées plus bas.

Release 51

Accessibility

Added accessibleclick event

Security

Disallowed cross-origin subresources from asking for credentials

Prevented blocking authentication challenges to navigated resources

Loading

Fixed provisional loads that might get committed before receiving the decidePolicyForNavigationResponse response

Service Workers

Fixed the ability to download resources loaded from Service Workers

Rendering

Changed to handle all SVG writing modes

Styles

Improved the speed of descendent selector invalidation by using a selector filter

Web Inspector

Added support to show or hide the navigation sidebar panel based on the current view

Fixed hiding the completion popover when switching panels in the Styles sidebar

Bugs