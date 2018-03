Instagram pourrait bientôt disposer d’un « mode portrait »

Récemment, nous avons rapporté qu’Instagram pourrait potentiellement ajouter des appels vocaux et vidéo à son application. Cependant, il semble qu’il y ait encore plus de choses cachées dans le code de l’application – une icône de mode portrait a été trouvée, suggérant la possible arrivée de cette fonctionnalité.

Le mode portrait simule l’aspect que vous obtiendriez d’un appareil photo professionnel en rendant l’arrière-plan flou de vos photos, ce qui fait ressortir le sujet. Alors qu’il a été popularisé par l’iPhone, la fonctionnalité peut maintenant être trouvée sur de nombreux modèles Android, y compris le Galaxy Note 8 et le Google Pixel 2.

Si elle est ajoutée, le mode portrait rejoindra la variété des fonctionnalités d’Instagram, comme par exemple ‘Boomerang’, qui vous permet de tourner une mini-vidéo et de la mette en boucle, ou encore ‘Hyperlapse’ – un mode time-lapse.

