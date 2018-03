Le ”Designed in California. Assembled in China” pourrait coûter cher à Apple

Le gouvernement Trump, après les droits de douane sur l’acier et l’aluminium, envisage de déclencher une véritable guerre commerciale contre la Chine. Cette décision pourrait avoir un impact sérieux sur les produits Apple et de nombreuses autres sociétés technologiques aux États-Unis.

Bloomberg informe que l’administration Trump examine la possibilité de nouveaux tarifs commerciaux sur les biens produits en Chine, y compris les vêtements et l’électronique grand public. La décision vient en partie comme une sorte de punition pour le vol présumé de la propriété intellectuelle de la Chine. À l’heure actuelle, la chose la plus sûre est que le représentant du commerce des États-Unis examine les pratiques de propriété intellectuelle du pays et devrait fournir ses conclusions très prochainement. Un rapport critique sur la Chine pourrait donner au président Donald Trump l’élan nécessaire pour autoriser des conditions commerciales plus sévères.

Les sources affirment que les tarifs pourraient être imposés parallèlement aux restrictions sur les investissements chinois, qui sont censés représenter un risque pour la sécurité nationale. Si ces tarifs étaient appliqués, une bataille pourrait également s’ouvrir contre des entreprises technologiques comme Apple. En fait, de nombreuses entreprises américaines produisent leurs appareils en Chine, à la fois pour la grande quantité de main-d’œuvre qualifiée et surtout pour les coûts plus bas. À titre d’exemple, Apple produit des appareils tels que l’iPhone, l’iPad et le Mac en Chine avec l’aide de partenaires de production et d’assemblage tels que Foxconn.

L’usine de Foxconn Zhengzhou et les établissements appartenant à Pegatron et Quanta de Taiwan ont été parmi les principaux exportateurs vers les États-Unis en 2016. Les trois sociétés sont dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Un dirigeant de l’un de ces fournisseurs a déclaré que cette situation pourrait se transformer en une « guerre commerciale à grande échelle ».

À l’heure actuelle, on ne sait cependant pas si ces restrictions s’appliqueront également aux entreprises américaines qui importent des marchandises assemblées en Chine. Dans ce cas, Apple finirait par payer des droits de douane importants sur tous ses appareils.