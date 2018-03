Les appareils Apple pourraient coûter plus cher à cause de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé son intention d’imposer des droits de douane sur les principaux aciers et aluminium du pays. Cette décision pourrait pousser Apple, et bien d’autres sociétés technologiques aux États-Unis, à augmenter le prix de leurs appareils.

La semaine prochaine, Trump a l’intention de signer une loi qui imposera 25% sur l’acier et 10% sur l’aluminium importé aux États-Unis. Avec ce mouvement, le gouvernement a l’intention de favoriser les entreprises locales qui extraient ces matériaux, en imposant une taxe élevée sur les importations étrangères d’acier et d’aluminium.

« Les gens n’ont aucune idée de combien notre pays a été désavantagé par d’autres pays », a déclaré Trump, « ils ont détruit l’industrie de l’acier, ils ont détruit l’industrie de l’aluminium et d’autres industries, franchement ». L’idée est de rendre ces taux efficaces sur le long terme.

Comme l’ont noté certains économistes, cette mesure pourrait avoir des répercussions sur les utilisateurs d’Apple (et d’autres) dans le monde entier. Selon la manière dont la mesure sera appliquée aux importations, les produits Apple pourraient en effet subir une augmentation du prix de vente. La société fabrique de nombreux appareils en aluminium et en acier, y compris l’iPhone, l’Apple Watch et le Mac, et bien que la plupart des appareils soient fabriqués en dehors des États-Unis, les matériaux provenant de fournisseurs étrangers sont utilisés dans de nombreux cas.

Selon Gene Munster de Loup Ventures, il est peu probable qu’Apple subisse un coup sévère si la mesure commerciale de Trump ne s’applique qu’aux matières premières. Actuellement, la capacité de production d’Apple aux États-Unis se limite à la production de certains Mac, en particulier le Mac Pro en aluminium.

Toutefois, si les tarifs s’appliquent aux produits finis, Munster estime que les coûts des appareils Apple (y compris les iPhone) pourraient augmenter jusqu’à 0,2%. L’analyste a estimé ce chiffre en calculant la taxe en pourcentage des composants métalliques utilisés pour l’iPhone et le Mac.