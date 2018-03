iOS 12 : nouveau concept de l’application Musique avec raccourcis 3D Touch

Bien qu’iOS 12 ne fera ses premiers pas auprès des développeurs qu’au mois de juin, puis en version finale cet automne, les designers imaginent déjà à quoi il pourrait ressembler.

Plus précisément, le concepteur Lior Azulay s’est concentré sur l’application en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Il a également mis en évidence une interface « plus simple, plus coloré » pour offrir une meilleure expérience sur Apple Music.

 

Dans ce concept, il est également question de raccourcis 3D Touch et même du retour de la vue Cover Flow. La technologie 3D Touch permettrait dans ce cas précis d’ajuster le volume ou encore d’aimer plus moins une musique. Quant à la vue Cover Flow, celle-ci offrirait une vue spécifique aux pochettes d’albums dès lors qu’on met l’appareil en mode paysage. Le résultat est plutôt sympa, et surtout mieux que celle proposée actuellement par Apple.

Rappelons tout de même qu’Apple se concertera surtout sur les corrections de bugs et améliorations dans iOS 12, plutôt que sur de réelles nouveautés. Concrètement, le futur firmware ne devrait pas être transcendant. Les rumeurs provenant de sources jugées très fiables affirment que les principales nouveautés seront réservées à iOS 13…en 2019.