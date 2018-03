Californie : Apple soutient la création d’un nouveau terrain de jeu ”accessible”

Apple a toujours fait en sorte d’offrir des fonctionnalités d’accessibilité sur ses appareils, chose que Tim Cook a confirmé à plusieurs reprises comme étant l’une des valeurs fondamentales de l’entreprise.

Maintenant, Apple fait un nouveau pas en avant pour aider sa communauté locale en soutenant le développement d’un nouveau terrain de jeu dit « accessible » à Sunnyvale, en Californie. Le géant de Cupertino a en effet décidé de soutenir la Fondation Magical Bridge, en investissant 250 000 $ pour la création d’un terrain de jeu conçu spécifiquement pour les personnes souffrant d’un handicap.

Le Magical Bridge Playgrounds est une initiative récente de certains parents de la Silicon Valley pour offrir des aires de jeux innovantes et inclusives aux écoles et aux communautés de la Bay Area. Le premier terrain de jeu de ce type a été ouvert à Palo Alto en 2015, et de nombreux autres sont en cours de traitement. Tous ces terrains de jeux dépassent les standards ADA et sont le résultat de plusieurs années d’études dédiées à la création de lieux parfaitement utilisables par les personnes handicapées.

Apple participera d’ailleurs à la création d’une « Zone Innovation » au sein du parc:

« Captivant l’esprit novateur de la Silicon Valley, la Zone Innovation offrira des expériences de jeu uniques et interactives qui utilisent la technologie, l’art et le design pour stimuler l’ensemble des sens humains d’une toute nouvelle manière. »

La Zone Innovation ne sera que l’une des nombreuses zones du terrain de jeu qui seront financées par les entreprises technologiques. LinkedIn, par exemple, a fait un don de 150 000 $ pour la création du « Kindness Corner » et Google a fait don d’un montant similaire pour une autre partie de la cour de récréation.