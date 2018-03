AirPods : Apple pourrait intégrer des capteurs de paramètres vitaux

Suite à l’énorme succès des premiers d’AirPods, il est temps de parler des futurs scénarios auxquels réfléchit Apple pour ses écouteurs sans fil. Un nouveau brevet semble nous donner quelques indices sur la prochaine génération d’un des produits Apple les plus vendus de ces dernières années.

Un nouveau brevet Apple concernant les AirPods du futur, déposé il y a environ 4 mois, suggère sa sérieuse intention d’intégrer de nouveaux capteurs pour surveiller les paramètres vitaux directement dans ses écouteurs. Bien que ces fonctionnalités de surveillance soient déjà présentes dans l’Apple Watch, l’idée de pouvoir obtenir des données supplémentaires même à partir des écouteurs est plutôt intéressant, car ce sont des appareils qui font désormais partie intégrante de la vie quotidienne, comme c’est lors d’activités sportives.

Selon certains experts en biométrie, l’intégration de capteurs capables de tracer la respiration, la densité sanguine, la réponse galvanique cutanée (GSR) et d’autres paramètres est tout à fait possible et apporterait des avantages significatifs pour l’utilisateur, qui aurait la possibilité de déterminer et pour prévenir le stress ou les infarctus pendant les activités sportives.

Ces innovations pourraient certainement contribuer à une perfection toujours plus grande de ce produit. En effet, Apple a déposé de nombreux brevets et il est dit que ce dernier, aussi intéressant soit-il, n’en est pas un autre destiné à ne jamais voir le jour à court terme. De récentes rumeurs ont également évoqué l’arrivée possible de l’activation à la voix de Siri, ainsi que d’une possible imperméabilité des AirPods.