La reconnaissance faciale du Galaxy S9 est moins sûre que Face ID

Selon un expert en sécurité contacté par CNET, le Galaxy S9 dispose d’un capteur biométrique plus rapide que le précédent modèle, mais toujours pas très sûr surtout par rapport à la reconnaissance faciale Face ID de l’iPhone X.

Samsung a présenté les nouveaux capteurs d’iris et du visage comme plus performants que ceux montés sur Galaxy S8. Bien que les premiers tests montrent que les capteurs biométriques du Galaxy S9 soient plus rapides, du point de vue de la sécurité, peu de choses ont changé.

Le Galaxy S9 dispose en effet du même système de reconnaissance faciale 2D que le modèle précédent, tandis que Face ID effectue une reconnaissance 3D. La différence peut être épouvantable car avec la reconnaissance faciale 2D, le risque que le capteur puisse être contourné avec de simples photos ou vidéos du propriétaire de l’appareil est grand.

Samsung se concentrerait alors uniquement sur la vitesse du capteur et non sur la sécurité. Dès les premiers tests, il semble également que l’Intelligent Scan fonctionne mieux dans des conditions difficiles (par exemple dans l’obscurité), mais il s’agit toujours d’améliorations qui ne sont pas directement liées à la sécurité.

Samsung indique également que ses algorithmes d’apprentissage en profondeur utilisés pour la sécurité biométrique ont été mis à jour pour détecter les tentatives d’usurpation d’identité, telles que les images. Il reste cependant toujours un fort risque que, au moins dans un premier temps, vous puissiez débloquer le Galaxy S9 même avec de simples photos du propriétaire.

