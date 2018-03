Apple protège sa marque et logo ”Apple Park”

Apple a demandé l’enregistrement de son logo représentant l’Apple Park lequel est composé de différents cercles plus ou épais.

Le géant de Cupertino explique que ce nouveau logo pourra être utilisé lors de : Vente au détail, démonstration de produits fournis en magasin, organisation de conférences et de spectacles, initiatives commerciales, Services éducatifs tels que conférences, ateliers et séminaires dans les domaines des logiciels, de la technologie en ligne et de l’informatique, entre autres.

La marque et le logo devraient être officiellement enregistrée aux États-Unis dans quelques semaines, ainsi Apple tente d’éviter tout type de copie.