Trop de portes vitrées à l’Apple Park, les employés se les mangent !

La plupart des employés qui travaillaient sur l’ancien campus de Cupertino ont maintenant déménagé à l’Apple Park, et les premiers problèmes ont commencé à cause du nombre important de portes et murs vitrées « trop propres » à l’intérieur du bâtiment principal.

Selon les médias locaux, il semble que deux employés ont déjà été blessés à cause des murs, des cloisons et autres portes en verre dans la structure principale du parc Apple. Heureusement, ce n’était pas un incident majeur, les deux employés ont eu quelques coupures mineures et aucune hospitalisation, mais cela pourrait suffire à enfreindre les lois californiennes sur la sécurité au travail.

Le problème est lié au fait que dans la structure il y a beaucoup de murs de verre pas très visibles si vous ne faites pas attention.

Considérant qu’il y a déjà des milliers d’employés dans l’Apple Park, seuls deux accidents ont eu lieu, pas de quoi tirer la sonnette d’alarme, mais il n’est pas exclu qu’Apple puisse être amenée à revoir sa conception et rendre ces portes et murs plus visibles, peut-être avec un avertissement ou un autre signe distinctif. Selon les premières informations, il semble qu’Apple a déjà commencé à appliquer des autocollants sur les plusieurs vitres.