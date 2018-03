WSJ : « Le marché des smartphones haut de gamme reconditionnés est en croissance »

D’après une nouvelle étude menée par le Wall Street Journal, de plus en plus d’utilisateurs possédant des smartphones haut de gamme décident de garder leur appareil plus longtemps ou d’acheter des téléphones remis à neuf. Cette tendance pourrait réduire les volumes de ventes d’Apple et de Samsung.

Les analystes du Wall Street Journal expliquent en effet que les consommateurs sont toujours plus nombreux à se tourner vers des smartphones haut de gamme reconditionnés ou remis à neuf, alors que beaucoup conservent leur appareil plus longtemps qu’avant. Précisément pour cette raison, Apple et Samsung se risque à long terme de se retrouver avec une réduction des volumes de ventes. La raison principale est que les smartphones haut de gamme comme l’iPhone et la gamme Galaxy S, au cours de leur vie changent 3- ou 4 de propriétaires grâce au marché de l’occasion.

Si cette tendance était déjà présente sur les marchés émergents, elle a tendance à se développe également aux États-Unis. Selon un site américain qui vend des smartphones haut de gamme remis à neuf, les ventes ont augmenté de 93% au cours de la dernière année.

À ce jour, selon les analystes du WSJ, près de 10% des smartphones vendus dans le monde sont reconditionnés. De plus, le cycle de vie d’un smartphone pour un seul utilisateur a en moyenne augmenté : si en 2013 la moyenne était de 13 mois, nous sommes maintenant passés à 31 mois, et en 2019 elle pourrait atteindre les 33 mois. Tout cela aura un impact sur les smartphones haut de gamme.

En tout état de cause, le WSJ souligne qu’Apple et Samsung ne bénéficieront pas directement de la vente de téléphones remis à neuf ou reconditionnés, mais ces terminaux constituent néanmoins une source de revenus considérable grâce aux téléchargements d’applications, abonnements aux services de streaming et autres sources de revenus associées.

Entre autres choses, un nouveau rapport publié par IDC nous indique que les livraisons de smartphones en 2017 ont diminué de 0,5% par rapport à l’année précédente, probablement aussi en raison de cette tendance des smartphones reconditionnés. En 2017, 1,46 milliards d’appareils ont été livrés, principalement Android et iOS. En 2018, il pourrait y avoir une petite croissance proche de 1%.