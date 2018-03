Consumer Reports : « Le meilleur appareil photo sur smartphone est celui de l’iPhone X »

Consumer Reports, l’association américaine de protection des consommateurs, a publié une liste qui classe les meilleures caméras disponibles sur smartphone. Sans surprise, on retrouve l’iPhone X et l’iPhone 8 Plus aux deux premières places.

Consumer Reports a déclaré que les 10 téléphones testés ont eu de bons résultats lors des tests sur la qualité des images fixes, des tests effectués « pour évaluer la résolution, la gamme dynamique, la précision des couleurs et le bruit visuel ». Cependant, les meilleurs résultats ont été enregistrés par l’iPhone X et l’iPhone 8. L’iPhone 8 s’est classé juste derrière et a également obtenu de très bonnes notes.

Même si les Galaxy S8, Galaxy S8 + et S8 Active ont enregistré d’excellentes notes, ils ont été battus par les trois smartphones d’Apple :

« Les 10 premiers téléphones basés sur nos tests se sont très bien comportés dans nos tests de qualité d’image fixe, qui évaluent la résolution, la plage dynamique, la précision des couleurs et le bruit visuel. Les meilleurs appareils polyvalents dans ce domaine ont été l’iPhone X et le 8 Plus, qui ont légèrement dépassé leur frère iPhone 8. »

Quant à la vidéo, Consumer Reports affirme également que l’iPhone X et l’iPhone 8 sont « excellents » en terme de qualité vidéo, alors que l’iPhone 8 Plus a été qualifié de « très bon ». Malheureusement, Consumer Reports n’explique pas pourquoi l’iPhone 8 a dépassé l’iPhone 8 Plus dans le test vidéo.

L’iPhone 7 et l’iPhone 6s Plus ont tous deux obtenu de très bonnes notes pour la vidéo et la qualité des photos, se classant respectivement en cinquième et sixième position dans la liste. L’iPhone 7 Plus est arrivé en 9ème position.

Voici la liste complète des vidéos: