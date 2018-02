Apple embauche Michael Abbott, l’un des principaux ingénieurs de la Silicon Valley

Apple vient de recruter Michael Abbott, l’ancien vice-président de Twitter et l’un des ingénieurs les plus importants du monde de la technologie.

Abbott était vice-président de l’ingénierie chez Twitter, directeur webOS chez Palm, directeur général chez Microsoft, chercheur associé chez SRI International, ainsi qu’investisseur, consultant et membre du conseil de plusieurs sociétés technologiques comme Healthcare.gov, mascella, Plex, CoreOS, Snapchat, BuddyBuild (plus tard acquis par Apple) et ToyTalk.

Ces derniers temps, Abbott s’était concentré principalement sur son rôle de capital-risqueur, mais en été, il déclarait vouloir revenir à ses racines d’ingénierie:

« Pourquoi laisser l’une des plus belles œuvres sur terre ? En fin de compte, mon désir de découvrir et d’investir dans la nouvelle entreprise a été éclipsé par mon désir de me salir les mains et de construire la prochaine nouveauté. Je suis arrivé à la conclusion que ma véritable passion est de lutter pour comprendre, développer et construire de nouvelles technologies. Comme vous, peut-être, je suis fasciné par ce que la technologie AR peut permettre, et je suis fasciné par les « vraies » applications AI / ML, ou comment les techniques de sécurité du monde géopolitique influencent les technologies d’entreprise. »

Désormais, Abbott fait partie de l’équipe Apple et pourrait travailler sur de nouveaux développements AR et AI au sein de l’entreprise.