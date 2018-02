Fuite du possible iPhone X couleur or [Photo]

Pour l’heure, Apple ne propose son iPhone X qu’en deux coloris (argent ou gris sidéral), mais la couleur or pourrait bien être programme en septembre prochain.

Une fuite provenant de Chine montre en effet ce qui pourrait être la déclinaison dorée du futur iPhone X. Il y a une nette différence avec la version argent juste à coté. On notera d’ailleurs que le rendu or est plus prononcé par rapport aux précédents iPhone, limite brun. Bien que sur photo, il soit compliqué d’émettre un avis définitif, le résultat semble assez sympa.

Rappelons que Mark Gurman a récemment fait savoir qu’Apple travaillait sur une version Gold qui sera probablement lancée cette année. Cette photo vient d’ailleurs comme confirmer ses propos. Concrètement, les iPhone OLED de 2018 pourraient enfin avoir droit au coloris or, que certains attendaient déjà avec l’iPhone X à l’automne 2017.

Reste maintenant à savoir si cette couleur or sera proposée sur les trois futurs iPhone de 2018, à savoir les deux iPhone OLED (5,8 et 6,5 pouces), et l’iPhone LCD doté d’un écran de 6,1 pouces. Il va falloir se montrer très patient puisque la keynote Apple n’aura pas lieu avant septembre 2018.