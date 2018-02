Apple travaillerait sur un nouveau casque audio

D’après les indiscrétions de l’analyste de KGI Ming-Chi Kuo, Apple serait en train de concevoir une nouvelle paire d’écouteurs haut de gamme.

Pour être plus précis, Kuo croit savoir qu’il sera question d’un casque qui sera vendu sous la propre marque d’Apple, et ne fera pas partie de la gamme Beats. Il a également mentionné que les écouteurs auront une meilleure qualité sonore, une autonomie au moins similaire aux AirPods, et profitera d’un tout nouveau design.

Ming-Chi Kuo pense que le nouveau casque sera fait pour combler le vide dans les produits audio Apple. Si la firme de Cupertino propose déjà les AirPods au public et le HomePod, il lui manque un appareil audio qui se situerait entre les deux. L’analyste croit également que nous pourrions nous attendre à ce que ce casque audio soit dévoilé au cours du quatrième trimestre 2018 au plus tôt, avant une commercialisation qui pourrait débuter en 2019.

Par ailleurs, il se dit qu’Apple préparerait aussi les AirPods 2 lesquels seraient accompagnés d’un boîtier de charge compatible avec la recharge sans fil.